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Евросоюз хочет допросить Цукерберга

Марк Цукерберг
01:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Основателя и владельца социальной сети Facebook Марка Цукерберга собираются допросить в Европейском Союзе, вслед за американским сенатом.

После длительных слушаний в обеих палатах американского Конгресса, соучредителя и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга хотят заслушать также в Европарламенте.

С этой целью, председатель ЕП намерена в ближайшие дни направить официальное письмо Цукербергу, сообщает The Washington Post.

"Президент Европейского парламента Антонио Таяни намерен в понедельник отправить письмо Цукербергу, настаивая на том, чтобы соучредитель Facebook пришел на слушания", - сообщил по этому поводу представитель Таяни.

Если Цукерберг согласится, он встретится с самыми отъявленными критиками в области технологий за пределами Соединенных Штатов, пишет издание.

Сам Таяни заявил в четверг, что после всех слушаний о деятельности Facebook "остается обеспокоенность относительно соблюдения жестких стандартов конфиденциальности" в Европейском Союзе.

"Мы уверены, что господин Цукерберг готов ответить и на наши вопросы, продемонстрировав, что он одинаково настроен быть ответственным перед европейскими гражданами", - отметил председатель Европарламента.

Напомним: в начале этой недели в течение двух дней Марк Цукерберг свидетельствовал перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США о деятельности компании Facebook Inc., а также передачи персональных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая фигурирует в деле вмешательства в президентские выборы в США.

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Новости мира, Facebook, Европарламент, ЕС, Марк Цукерберг, Основатель Facebook.
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