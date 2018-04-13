В Европарламенте призвали депутатов начать процесс по Венгрии, чтобы определить, существует реальная опасность серьезного нарушения этой страной основных ценностей Евросоюза.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Процедура может привести к санкциям в отношении Венгрии, в том числе и временного лишения голоса в Совете ЕС. Представляя соответствующий проект докладчик комитета Европарламента

Европарламент может ввести санкции против Венгрии

Джудит Саргентини подчеркнула, что венгерский народ больше не может рассчитывать на основные права, которые на остальной территории Европы являются привычными.

"В Европе мы уважаем человеческое достоинство, свободу, демократию, равенство, верховенство права и прав человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и справедливым", - заявила Саргентини.

Докладчик отметила, что в ЕС должны "вступиться за венгерский народ, права которого были нарушены".

Комитет по гражданским свободам проголосует за проект предложения в июне, после чего отчет будет поставлен на голосование в парламенте в сентябре.