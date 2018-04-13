Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии
Новости: НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным
Новости: Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN
Новости: Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые
X

Европарламент может ввести санкции против Венгрии

ЕС
04:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Венгерский народ лишают основных прав, доступных на остальной территории Евросоюза.

В Европарламенте призвали депутатов начать процесс по Венгрии, чтобы определить, существует реальная опасность серьезного нарушения этой страной основных ценностей Евросоюза.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Процедура может привести к санкциям в отношении Венгрии, в том числе и временного лишения голоса в Совете ЕС. Представляя соответствующий проект докладчик комитета Европарламента

Европарламент может ввести санкции против Венгрии

Джудит Саргентини подчеркнула, что венгерский народ больше не может рассчитывать на основные права, которые на остальной территории Европы являются привычными.

"В Европе мы уважаем человеческое достоинство, свободу, демократию, равенство, верховенство права и прав человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и справедливым", - заявила Саргентини.

Докладчик отметила, что в ЕС должны "вступиться за венгерский народ, права которого были нарушены".

Комитет по гражданским свободам проголосует за проект предложения в июне, после чего отчет будет поставлен на голосование в парламенте в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Венгрия, Европарламент, Европарламент может ввести санкции против Венгрии, ЕС, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Конфуз в прямом эфире: журналист упал в бассейн (Видео) Турция не может согласиться с аннексией Крыма Россией Макрон: У нас есть доказательства применения химоружия войсками Асада в Думе

Последние новости

Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы Skoda представит доступный кроссовер ВСУ получат новые многоцелевые внедорожники "Богдан"
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 НАПК внесло предписание Авакову
03 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
04 Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти
05 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
Новости сегодня
06:00 Болгария отказала США в экстрадиции четырех своих граждан
05:47 Топ-10 продуктов для здоровой и сияющей кожи
05:37 Хлои Кардашьян впервые стала мамой
05:17 Как при динозаврах: жизнь первобытного племени в Непале (Фото)
04:54 Диетологи рассказали, почему нельзя часто есть сыр
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Литва обсудили вопросы сотрудничества в сфере киберзащиты Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты
Новости: Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
Новости: Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов
Новости: Самые знаменитые блондинки, которым удалось завоевать славу секс-символов (Фото) Самые знаменитые блондинки, которым удалось завоевать славу секс-символов (Фото)
Добавить комментарий
0