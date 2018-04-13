Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали не умерли от яда

Вещество "Новичок", которым 4 марта в Солсбери отравили бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, частично утратило свои ядовитые свойства из-за влажного британского климата.

Один из разработчиков вещества Вил Мирзаянов рассказал в интервью "Комерсантъ", что серия "Новичка", которым, согласно анализу, отравили Скрипалей обладает высокой гидроуязвимостью.

"Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе", - сказал Мирзаянов.

Он отметил, что вещество "Новичок" обычно испытывают в регионах, где климат сухой и практически нет осадков.

"Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие (как сообщается) намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", - объяснил создатель "Новичка". - "Это вещество в этих условиях применять мог только идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка".

Мирзаянов также рассказал, что чистота вещества, подтвержденная экспертизой ОЗХО, указывает на то, что оно производилось в высококвалифицированной лаборатории, имеющей опыт работы с отравляющими веществами. Аматор произвести вещество такой чистоты не мог, отметил Мирзаянов.

Как сообщалось, бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.