Хорватия ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Парламент Хорватии ратифицировал Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии, среди консервативных групп и местной католической церкви.

Об этом сообщает издание Jutarnji Vijesti.

За ратификацию документа проголосовали 110 депутатов, двое воздержались и 30 были против.

Противники конвенции отмечают, что определение пола в документе открывает путь для введения транссексуалов или трансгендеров как отдельных категорий. В Хорватии даже прошли протесты против ратификации Стамбульской конвенции.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании правительства заявил, что Стамбульская конвенция будет способствовать укреплению "правовых, организационных и финансовых основ борьбы с насилием в отношении женщин и в семьях".

Для того чтобы успокоить оппонентов, правительство даже приняло отдельное заявление по ратификации этого документа, где говорится, что Конвенция не повлечет изменения правового определения брака (речь идет о браке между мужчиной и женщиной) в стране.

Напомним, депутаты Европарламента призвали 11 государств-членов ЕС, которые не ратифицировали Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, принять этот документ.