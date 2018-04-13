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Новый глава МИД Нидерландов отрицает "холодную войну" РФ и Запада

Главы МИД РФ и Нидерландов
15:07 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Глава МИД Нидерландов в Москве заявил об отсутствии холодной войны с РФ.

Новый глава МИД Нидерландов Стеф Блок утверждает, что между Западом и Россией нет холодной войны.

Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает нидерландский вещатель NOS.

По словам Блока, отношения между Европой и Россией переживают "непростые времена", несмотря на общие интересы, экономические и культурные связи.

"Если почитать газеты, то можно подумать, что вернулась холодная война, и меня часто об этом спрашивают журналисты. Ответ четкий: "Нет" (ответил по-русски. – Ред.)", - заявил министр.

Стороны во время встречи также обсудили ситуацию в Сирии. Нидерландский министр заявил, что ожидал от Лаврова поддержки независимого расследования химической атаки в городе Дума под руководством ООН, однако Россия не предоставила такой поддержки.

Еще перед визитом в Москву Стеф Блок назвал MH17 главной его темой. Он выразил надежду, что Кремль будет сотрудничать в расследовании.

Блок указал Лаврову, что распространение информации, противоречащей выводам группы по расследованию, мучительно для родственников жертв катастрофы. Однако Лавров подверг сомнению независимость расследования.

Напомним, Стефа Блока назначили главой МИД Нидерландов в прошлом месяце после того, как его предшественник Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что он солгал о своем присутствии на встрече с Путиным в 2006 году, где российский президент рассказывал о планах на "большую Россию".

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Новости мира, МИД Нидерландов, МИД РФ, Нидерланды, Россия, РФ, Сергей Лавров, Сирия, Холодная война.
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