Автобус с детьми во Франции попал в аварию
Новости мира: Во Франции произошло ДТП со школьным автобусом, в больнице 15 детей.
На севере Франции произошла авария при участии автобуса, перевозившего школьников.
В результате аварии транспортное средство опрокинулось, 18 человек получили легкие травмы или находятся в состоянии шока, 15 из них госпитализированы, сообщает Le Parisien.
"Авария произошла в ночь на пятницу, около 0:40. В автобусе находились 38 человек", - сообщили спасатели, прибывшие на место аварии из 12 спасательных пунктов департамента Уаза.
Автобус перевозил детей, направлявшихся в Париж на сдачу экзаменов, и был заменой поезда в этом направлении, поскольку поезда прекратили свое движение из-за забастовки железнодорожников.
По предварительным данным, причиной аварии стала несоответственная дорожным условиям скорость движения автобуса, при которой водитель не справился с управлением транспортным средством.