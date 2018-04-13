Автобус с детьми во Франции попал в аварию

На севере Франции произошла авария при участии автобуса, перевозившего школьников.

В результате аварии транспортное средство опрокинулось, 18 человек получили легкие травмы или находятся в состоянии шока, 15 из них госпитализированы, сообщает Le Parisien.

"Авария произошла в ночь на пятницу, около 0:40. В автобусе находились 38 человек", - сообщили спасатели, прибывшие на место аварии из 12 спасательных пунктов департамента Уаза.

Автобус перевозил детей, направлявшихся в Париж на сдачу экзаменов, и был заменой поезда в этом направлении, поскольку поезда прекратили свое движение из-за забастовки железнодорожников.

По предварительным данным, причиной аварии стала несоответственная дорожным условиям скорость движения автобуса, при которой водитель не справился с управлением транспортным средством.