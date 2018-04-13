Британская разведка: РФ и раньше испытывала "Новичок" на дверных ручках

Россия проводила испытания с нанесением нервно-паралитических веществ на дверные ручки задолго до отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом говорится в письме советника британского премьера по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга, текст которого опубликовало издание The Guardian.

Седвилл в своем письме заявляет, что вещество "Новичок" было разработано на российском исследовательском объекте в г. Шиханы в рамках программы наступательного химического оружия с кодовым названием "Фолиант".

"В течение 2000-х годов Россия начала программу испытания способов доставки химических веществ, а также подготовку персонала специальных подразделений по использованию этого оружия. В дальнейшем программа включала изучение методов применения нервно-паралитических веществ, включая нанесение на ручки дверей", - говорится в письме.

Седвилл отмечает, что в последнее десятилетие Россия производила и накапливала небольшие количества веществ серии "Новичок".

"Российская программа химического оружия продолжалась после распада Советского Союза. К 1993 году, когда Россия подписала конвенцию по химической оружия (CWC), вполне вероятно, что некоторые вещества типа "Новичок" прошли испытания и были разрешены для использования российскими военными", - говорится в письме.

Седвилл также сообщает, что российские спецслужбы шпионили за Скрипалем и его дочерью не менее 5 лет.