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Экс-премьер Литвы: В Украины есть проблема с освоением новых инвестиций

Андриус Кубилиус
23:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Экс-премьер Литвы увязывает реализацию "плана Маршалла для Украины" с ее способностью осваивать полученные инвестиции/

"Новый Европейский план для Украины" (т.н. "План Маршалла для Украины") уже проходит предварительные этапы воплощения, отмечает экс-премьер-министр Литвы, депутат литовского Сейма Андриус Кубилиус и подчеркивает, что в Украине есть проблема с возможностью освоить полученные инвестиции.

"После года разных дискуссий в разных столицах мы видим достаточно значительный прогресс. Мы можем в некоторых сферах сказать, что "план Маршалла" для Украины уже проходит предварительные этапы воплощения", - сказал А.Кубилиус, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Он добавил, что план получил положительную политическую оценку на уровне G7, в конце июня в Копенгагене состоится конференция по этому поводу.

А.Кубилиус отметил, что "план Маршалла для Украины" предусматривает направление EUR5 млрд инвестиций в реальную экономику ежегодно.

"Проблема, которую нужно решить Украине, очень простая. У нас была такая в 2000-х годах. Это проблема способности поглотить то, что мы можем предложить", - сказал он.

Экс-премьер Литвы пояснил, что после Революции достоинства было принято решение о направлении Украине EUR7 млрд инвестиций, однако Киев смог освоить лишь 1,6 млрд. "5 млрд. все еще находятся на столе. Их никто не украл, но они не используются", - отметил политик.

Между тем он предположил, что могут быть целесообразны институционные изменения, в частности, создание ведомств, которые бы эффективно готовили проекты в реализации программ поступления инвестиций.

При этом А.Кубилиус подчеркнул, что привлечение таких инвестиций возможно при условии продолжения реформ в Украине, и добавил, что партнеры видят прогресс в этом направлении.

Как сообщалось, 6 ноября 2017 года в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен проект "Новый Европейский план для Украины", рассчитанный на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривающий выделение по $5 млрд в год.

Ранее, 30 марта 2017 года, Европейская народная партия в принятой резолюции призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ, поддержку европейской и евроатлантической интеграции.

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Новости мира, Андриус Кубилиус, Инвестиции, Литва, Украина.
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