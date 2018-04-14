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Президент Румынии объявил об уголовном преследовании экс-руководителей страны

Клаус Йоганнис
03:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Румынии Клаус Йоганнис согласовал уголовное преследование экс-руководителей страны

Президент Румынии Клаус Йоганнис дал согласие на начало уголовного преследования в отношении экс-президента страны Иона Илиеску, бывшего премьера Петр Романа и экс-вице-премьера Джелу-Войкана Войкулеску.

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации президента.

«Президент Румынии Клаус Йоганнис передал в пятницу, 13 апреля, министру юстиции заявление о начале уголовного преследования в отношении Иона Илиеску, Петр Романа и Джелу-Войкана Войкулеску - фигурантов уголовного дела, связанного с совершением преступлений против человечности. Об этом известили также Прокуратуру при Высшей Кассационной палате Румынии», - отмечается в сообщении.

Ранее генеральная прокуратура Румынии обратилась к главе государства с просьбой разрешить начало процедуры уголовного преследования в отношении бывших руководителей государства.

Согласно материалам следствия, летом 1990 года экс-президент Ион Илиеску, бывший премьер Петр Роман и экс-вице-премьер Джелу-Войкан Войкулеску дали согласие на использование вооруженных сил страны для подавления массовых акций протеста шахтеров. В результате столкновений между манифестантами и военнослужащими 4 человека погибли, а около 1,5 тысячи протестующих получили травмы и огнестрельные ранения.

В массовых акциях протеста, известных еще под названием «Минериада», принимали участие более 10 тысяч человек.

Ранее расследование по данному уголовному делу было приостановлено, однако в 2015 году, по рекомендации Европейского суда по правам человека, расследование было возобновлено.

После падения коммунистического режима в Румынии в 1989 году Илиеску возглавлял Фронт Национального спасения. Он был президентом Румынии в 1990-1996 годах, а также 2000-2004 годах.

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Новости мира, Джелу-Войкан Войкулеску, Ион Илиеску, Клаус Йоганнис, Минериада, Петр Роман, Румыния.
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