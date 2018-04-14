Макрон и Мэй рассказали о совместном решении об ударах по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дала приказ британским войскам нанести точные удары по территории Сирии для уничтожения химического оружия, передает Reuters.

"Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и точном ударе, который не усилит напряжение в регионе", - говорится в заявлении.

Тереза Мэй настаивает, что западные союзники пытались решить проблему другими путями, однако из-за позиции РФ в Совбезе альтернатив военному сценария не осталось.

"Мы стремились использовать все возможные дипломатические каналы, но наши усилия постоянно разрушались. То же самое произошло на этой неделе - россияне ветировали в Совете Безопасности ООН резолюцию о независимом расследования атаки в Думе.

В итоге не осталось реальной альтернативы применению силы", - говорится в заявлении главы правительства.

Тереза Мэй напомнила, что причиной обстрела и авиаудара по Сирии, который скоординированно провели США, Франция и Великобритания, стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.

"В прошлую субботу из-за химической атаки, которая произошла при ужасных обстоятельствах, погибло до 75 человек, включая маленьких детей. И факт этой атаки никого не удивил. Сирийскому режиму и раньше хватало жестокости для использования химического оружия против собственных людей.

Значительное количество информации, включая разведывательные данные, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку", - пояснила она.

Отмечается, что будет сделано все возможное, чтобы удар не привел к жертвам среди мирного населения.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением после того, как силы США, Британии и Франции нанесли удары по объектам в Сирии. Текст заявления опубликован на сайте Елисейского дворца.

"Я отдал приказ вооруженным силам Франции вторгнуться (на территорию Сирии) в ходе международной операции в коалиции с США и Великобританией, направленной против химического арсенала сирийского режима", — говорится в заявлении Макрона.

По его словам, операция французских сил была ограничена сирийскими объектами, которые производят либо используют химоружие.