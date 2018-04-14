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В НАТО поддерживают совместное решение США, Франции и Великобритании
08:16 Сегодня Телеграф
Новости мира: Генсек НАТО Йенс Столтенбер в своем заявлении приветствовал удары по Сирии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками.
"Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией", - говорится в распространенном заявлении генсека.
Он отметил, что "это снизит возможности режима (сирийского - ред) по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия".
"НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности, - подчеркнул Й.Столтенберг, и отметил, что "это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества"
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