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В НАТО поддерживают совместное решение США, Франции и Великобритании

НАТО
08:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Генсек НАТО Йенс Столтенбер в своем заявлении приветствовал удары по Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками.

"Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией", - говорится в распространенном заявлении генсека.

Он отметил, что "это снизит возможности режима (сирийского - ред) по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия".

"НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности, - подчеркнул Й.Столтенберг, и отметил, что "это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества"

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Новости мира, Йенс Столтенберг, НАТО, Сирия, Спецоперация в Сирии, Удары по Сирии.
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