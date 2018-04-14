В НАТО поддерживают совместное решение США, Франции и Великобритании

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками.

"Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией", - говорится в распространенном заявлении генсека.

Он отметил, что "это снизит возможности режима (сирийского - ред) по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия".

"НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности, - подчеркнул Й.Столтенберг, и отметил, что "это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества"