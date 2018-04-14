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Франция предупредила РФ об атаке сирийских позиций

Флоранс Парли
10:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Россию об авиаударах по Сирии заблаговременно предупредила Франция.

Франция позаботилась о том, чтобы Россия была заранее предупреждена об ударах стран Запада в Сирии, которые были нанесены в ночь на субботу.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters.

"Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее", - сказала Парли.

Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли удары по нескольким объектам на территории Сирии, которые могли использоваться для производства химического оружия.

Французские военные нанесли удары по главному центру исследований химических веществ, и еще по двум сирийским объектам.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, США не заранее не предупреждали об ударах российское военное руководство в Сирии.

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Новости мира, Россия, Сирия, Спецоперация в Сирии, США, Франция.
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