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Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Совбез ООН
11:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: РФ созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в субботу сделал заявление в связи с нанесением ракетного удара по Сирии западной коалицией, сообщил, что Москва созывает экстренное заседание СБ ООН.

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"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в заявлении В.Путина, распространенном пресс-службой Кремля.

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - заявил президент РФ.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - заявил В.Путин.

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Новости мира, Владимир Путин, Европа, Россия, Сирия, Совбез ООН, Спецоперация в Сирии.
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