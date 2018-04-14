Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин в субботу сделал заявление в связи с нанесением ракетного удара по Сирии западной коалицией, сообщил, что Москва созывает экстренное заседание СБ ООН.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в заявлении В.Путина, распространенном пресс-службой Кремля.

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - заявил президент РФ.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - заявил В.Путин.