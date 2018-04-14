Германские депутаты посетят Крым
Новости мира: Члены партии "Альтернатива для Германии" собираются посетить с частным визитом "Ялтинский экономический форум".
Депутаты немецкого парламента из правой партии "Альтернатива для Германии" планируют посетить аннексированный Крым. Об этом сообщил представитель этой политсилы Маркус Фронмайер.
Депутаты немецкого парламента примут участие в "Ялтинском экономическом форуме", который организовывается российскими властями. Как сообщил М. Фронтмайер, поездка и участие в форуме, который состоится 19-21 апреля, будет "частной".
Россияне, как отмечается, также пригласили на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющего левые силы в парламенте, однако он и его фракция заявили, что не намерены посещать Крым. В феврале 2018 года аннексированный Россией Крым с официальным визитом уже посещала делегация немецких парламентариев партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов.