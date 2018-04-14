Германские депутаты посетят Крым

Депутаты немецкого парламента из правой партии "Альтернатива для Германии" планируют посетить аннексированный Крым. Об этом сообщил представитель этой политсилы Маркус Фронмайер.

Депутаты немецкого парламента примут участие в "Ялтинском экономическом форуме", который организовывается российскими властями. Как сообщил М. Фронтмайер, поездка и участие в форуме, который состоится 19-21 апреля, будет "частной".

Россияне, как отмечается, также пригласили на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющего левые силы в парламенте, однако он и его фракция заявили, что не намерены посещать Крым. В феврале 2018 года аннексированный Россией Крым с официальным визитом уже посещала делегация немецких парламентариев партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов.