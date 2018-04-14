В Будапеште проходит акция протеста

Как сообщает "Украинская правда" в столице Венгрии проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, чья партия "Фидес" одержала победу на выборах в парламент 8 апреля. Согласно данным index.hu, участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогона до площади Деака.

По словам очевидцев, акция в Будапеште мирная и является крупнейшей с 2010 года. Участники протеста против В. Орбана двигаются к зданию парламента. Как отмечает Index.hu на акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако есть и "правые". На набережной скопилось много полицейских машин.