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В Будапеште проходит акция протеста

Митинг в Будапеште
20:43 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Митинг является крупнейшим с 2010 года и проходит против Виктора Орбана, одержавшего победу на парламентских выборах 8 апреля.

Как сообщает "Украинская правда" в столице Венгрии проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, чья партия "Фидес" одержала победу на выборах в парламент 8 апреля. Согласно данным index.hu, участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогона до площади Деака.

По словам очевидцев, акция в Будапеште мирная и является крупнейшей с 2010 года. Участники протеста против В. Орбана двигаются к зданию парламента. Как отмечает Index.hu на акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако есть и "правые". На набережной скопилось много полицейских машин.

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Новости мира, Будапешт, Венгрия, Виктор Орбан, Митинг, Протест.
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