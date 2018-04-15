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Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии

МИД Германии
00:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Глава МИД Германии считает, что необходимый политический процесс для разрешения конфликта в Сирии, нуждается в "новом толчке".

Германия совместно с Францией намерена приложить усилия для достижения долговременного прекращения огня в Сирии.

Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас, сообщает "Немецкая волна". "Вместе с Францией мы намерены добиваться создания международного формата с участием влиятельных государств, который может придать политическому процессу новые силы", - отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что политический процесс, необходимый для разрешения конфликта в Сирии, нуждается в "новом толчке".

По его мнению, существующие до сегодняшнего дня международные форматы в Женеве, Астане и Сочи не «продвинули вперед» политическое решение конфликта. Германия хотела бы отныне «активнее, чем прежде» участвовать в усилиях по прекращению гражданской войны в Сирии, отметил министр.

Мас ожидает, что под эгидой ООН будет выработан долговременный план действий, который реализуют в Сирии. Немецкий министр также добавил, что в Берлине надеются использовать двусторонние связи, чтобы убедить Россию занять «конструктивную» позицию по этому вопросу.

Представители ФРГ, Франции, Великобритании и США намерены в воскресенье, 15 апреля, встретиться в Лондоне для обсуждения следующих шагов, которые должны быть сделаны после ракетного удара по Сирии. Мас уточнил, что эта инициатива также обсуждается в совете НАТО.

 

 

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Новости мира, Германия, Европа, Конфликт в Сирии, МИД Германии, НАТО, Новости мира, Сирия, Хайко Мас.
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