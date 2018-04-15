Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры
Новости: Торонто накрыл ледяной дождь Торонто накрыл ледяной дождь
Новости: "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео) "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
Новости: 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника
X

СМИ: Лондон ждет кибератаку из России

Кибератака
07:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Великобритания ожидает вероятную хакерскую атаку со стороны РФ, целью которой будет очернение британского руководства путем публикации компромата.

Руководство британских спецслужб готовит ответ на возможную атаку со стороны российских хакеров с публикацией компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Соединенного королевства. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Как сообщает газета, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от спецслужб информацию о том, что Кремль при помощи хакеров готовит компромат на членов ее правительства. Публикация дискредитирующей информации, по данным издания, станет ответом Москвы на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии. Sunday Times сообщает, что Великобритания готовит "пропорциональный кибер-контрудар". Этим занимаются правительственное агентство GCHQ и Министерство обороны страны. Утверждается, что цели в России уже определены.

Также источник Sunday Times на Даунинг Стрит заявил о том, что правительство готовит меры против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, у которых есть тайные вклады в Великобритании. "Финансовые меры против российских олигархов будут приняты в скором времени", — сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Кибератака, Компромат, Россия, Хакеры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Испания передала Германии доказательства вины Пучдемона Турция поддержала атаки США и союзников по Сирии Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Последние новости

Поветкин: Мне неважно, где пройдет бой против Джошуа Здание "Киевэнерго" на Святошине пытались подорвать Знаменательные события в истории: 15 апреля 2018 года
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
03 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
04 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
05 США предъявили Сирии ультиматум
Новости сегодня
08:54 Украинскую короткометражку наградили на кинофестивале в Румынии
08:49 Под Одессой из горящего дома спасли пенсионерку
08:39 Матиссе: Надеюсь, отправлю Пакьяо на пенсию
08:31 Цикл о Джейсоне Борне получит сериал-приквел
08:17 Барселона установила рекорд непобедимости в Примере
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность
Новости: Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками
Добавить комментарий
0