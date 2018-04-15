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ЕС: Синхронизация с США санкций против РФ требует обсуждения

Санкции
12:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Евродепутат Йоахим Шустер заявил, что Евросоюз не может сразу синхронизировать санкции, поскольку их нужно обсудить со всеми членами ЕС.

Усиление санкций против России должно быть сначала согласовано среди всех государств-членов ЕС. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Йоахим Шустер, комментируя возможность синхронизации санкций ЕС в отношении России со США, которые, в частности, недавно ввели санкции против российских олигархов.

"У нас есть общие санкции против России и, если это необходимо, мы их увеличим. Но, с другой стороны, нам нужны контакты с Россией. Да, мы имеем общие санкции. И мы облегчим эти санкции, только когда будет прогресс в мире на востоке Украины. И я считаю, что сейчас с этим нет проблем. Проблема есть в том, что эффект от санкций не слишком высокий, потому что, и это всегда проблема экономических санкций, от них есть эффект через долгое время", - отметил Й. Шустер.

"Проблема в том, какие санкции мы будем усиливать. Что это должны быть за санкции, которые поразят Владимира Путина? Так что у нас должна быть сильная общая позиция всех западных государств, что мы не принимаем политику Владимира Путина. Но вопрос в том, какие новые санкции необходимы, с точки зрения президента Трампа - это тот вопрос, который мы должны обсудить. И мы должны понять, согласны мы с ними или нет. Сейчас у нас есть общие санкции, и мы не собираемся их снижать. Новые санкции - в любом случае мы должны их обсудить", - сказал он. Евродепутат отметил, что ЕС не может просто взять и синхронизировать санкции - дискуссии должна провести отдельно каждая из стран-членов. "Мы должны провести дискуссии во всех странах-членах ЕС, и мы попробуем прийти к общей позиции - как вы видели в деле Скрипаля, но все же должна быть дискуссия, дело за делом - это и есть реалии ЕС", - сказал он.

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Новости мира, Евродепутат, Евросоюз, Йоахим Шустер, Санкции, США.
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