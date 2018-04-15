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В Словении распустили парламент

Парламент Словении
13:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Правительственный и парламентский кризис в Словении привел к отставке премьера, роспуску парламента и досрочным выборам.

Президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня. Об этом сообщает словенский портал Delo.

"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это возможно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство", - заявил он. Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантным будет кампания и какие аргументы будут использовать политические партии.

Основанием для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Мирослава Церара. Причина отставки - постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобряющего строительство железной дороги Копер - Дивача. При этом через два месяца в Словении должны были состояться очередные парламентские выборы. Партии никак не могли договориться о дате выборов, предлагая проводить выборы в неопределенное время. 

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Новости мира, Парламент, Перевыборы, Президент, Премьер-министр, Словения.
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