Британцы запускают "народное голосование" за отмену Brexit

Проевропейские депутаты, бизнес и общественные деятели запускают кампании за дополнительный референдум о выходе из состава ЕС.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC, о старте кампании заявил актер Патрик Стюарт.

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы по общей целью добиться новый референдум. Соответственно, массовая поддержка этой идеи должна побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.