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Британцы запускают "народное голосование" за отмену Brexit

Патрик Стюарт
14:38 Сегодня Телеграф

Новости мира: По словам Патрика Стюарта, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года.

Проевропейские депутаты, бизнес и общественные деятели запускают кампании за дополнительный референдум о выходе из состава ЕС.

Как сообщает Европейская правда  со ссылкой на BBC, о старте кампании заявил актер Патрик Стюарт. 

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы по общей целью добиться новый референдум. Соответственно, массовая поддержка этой идеи должна побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, Голос общественности, Патрик Стюарт.
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