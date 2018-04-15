Британцы запускают "народное голосование" за отмену Brexit
Новости мира: По словам Патрика Стюарта, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года.
Проевропейские депутаты, бизнес и общественные деятели запускают кампании за дополнительный референдум о выходе из состава ЕС.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC, о старте кампании заявил актер Патрик Стюарт.
По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы по общей целью добиться новый референдум. Соответственно, массовая поддержка этой идеи должна побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.
Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.
Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.