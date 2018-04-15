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Власти Гданска оправдываются за марш ультраправых

Павел Адамович
15:19 Сегодня Телеграф

Новости мира: Среди прочего мэр Гданска заявил, что в мэрии не знали об этом марше, ведь заявку на акцию подал посторонний человек.

В польском городе Гданьск в субботу прошел многотысячный марш ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny (ONR).

Как сообщила Европейская правда ссылаясь на Onet.pl, марш под лозунгами "Найдется палка на левацкую рожу" оказался неожиданным для городских властей и вызвал протесты граждан.

В результате президент города выпустил специальное обращение по этому поводу. Среди прочего он отметил, что в мэрии не знали об этом марше, ведь заявку на акцию подал посторонний человек. Более того - в заявке шла речь о митинге, посвященному "национальной независимости в польском публичном пространстве".

"Если вы спросите меня, знали мы о людях, которые вчера можно было увидеть маршируя мы на улицах нашего города под флагом ONR - ответ нет", - заявил мэр города Павел Адамович.

Он также отмечает, что полиция также не увидела нарушений закона в этом марше, добавив, что это стало результатом действий нынешней власти, лояльной к таким акциям.

В качестве ответа президент Гданьска призвал провести 21 апреля альтернативный митинг. "У многих этот марш вызвал ужас, но страх не может парализовать нас, потому приглашаю каждого, кто близок к идеалам демократии, свободы, открытости, в субботу перед городским советом Главного города на продемократическую и антифашистскую демонстрацию. Давайте покажем, что Гданьск является колыбелью свободы , которую никто у нас не отнимет ".

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Новости мира, ONR, Гданьск, Павел Адамович, Польша.
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