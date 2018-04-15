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Коммунисты Чехии ставят под вопрос дальнейшую поддержку правительства

Чехия
17:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Коммунисты недовольны позицией правительства, что делает невозможным поддержку правительства с их стороны.

Коммунистическая партии Чехии и Моравии проведет внутренние консультации о возможной поддержке правительства после его заявлений о ракетных ударов по Сирии.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на портал IDnes, эти удары чешские коммунисты считают агрессией, что противоречит международному праву. Зато в правительстве, сформированном партией ANO, эти удары одобрили. В частности, министр иностранных дел Мартин Стропницкий назвал действия союзников "неизбежными".

Такая правительственная позиция, указывает лидер коммунистов Йозеф Скала, делает невозможным поддержку правительства со стороны коммунистов. "Мы начинаем иметь проблему с тем, как ведет себя ANO. Нас постоянно спрашивают, как долго мы намерены терпеть то подобное", - отметил Скала в эфире программы Partie TV Prima.

Издание напоминает, коммунисты проявляли несогласие с действиями правительства, в том числе о высылке российских дипломатов или экстрадиции в США российского хакера Евгения Никулина.

По словам лидера коммунистов, дальнейшая поддержка ими правительства возможна только в случае отставки премьер-министра Андрея Бабиша и главы МИД Стропницкого.

Стоит напомнить, что на этой неделе президентЧехии Милош Земан отреагировал на провал коалиционных переговоров ANO с социал-демократами, поручив начать переговоры с коммунистами и экстремистами из SPD.

Это решение было поддержано премьер-министром, однако вызвало сопротивление внутри партии. Как результат, Бабиш уже заявил о возвращении к консультациям с социал-демократами.

Однако, проблема заключается в том, что даже в случае успеха этих переговоров новая коалиция не будет иметь большинства голосов. Ранее эту проблему предлагалось решить путем привлечения коммунистов.

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Новости мира, АНО, Йозеф Скала, Коммунистическая партии Чехии и Моравии, Чехия.
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