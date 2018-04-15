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Джонсон: Сирийская война будет продолжаться как раньше

Борис Джонсон
18:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава британского МИД добавил, что не знает, какие выводы из этих событий вынес сирийский президент Башар Асад.

Воздушные удары союзников в Сирии не имели цель переломить ход военного конфликта или изменить политический режим.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС, об этом заявил глава британской дипломатии Борис Джонсон.

Его заявление заключалось в том, что "достаточно" об использовании химического оружия. По его словам, ракетные удары должны были предотвратить "еще более варварские химические атаки".

"Во всем остальном, сирийская война будет продолжаться как раньше", - добавил Джонсон.

Однако глава британского МИД добавил,  что в случае, если химические атаки будут иметь продолжение, Великобритания вместе с союзниками будет "изучать варианты ответа".

Напомним, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

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Новости мира, Башар Асад, Борис Джонсон, Великобритания, Сирия.
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