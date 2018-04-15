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Великобритания собирается ввести новые санкции против российских бизнесменов

Великобритания
19:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото:Из открытых источников

Новости мира: Тереза Мэй подтвердила, что изучаются все аспекты возможных действий, которые могут быть предприняты.

Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, ведущих дела в Соединенном королевстве.

Об этом пишет Sunday Times.

По данным издания, ссылающегося на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, конкретные ограничительные меры пока «решаются». В публикации упоминаются Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США ввели жесткие санкции недавно, а также Роман Абрамович.

Как известно, с января этого года государственные органы Великобритании получили право ставить запрос о происхождении капитала иностранным владельцам недвижимости и активов. Если ответ не удовлетворит государственных представителей, то на их имущество будет наложен арест.

Как сообщалось ранее, богатые иностранцы, в том числе российские олигархи, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

Согласно оценкам, в Великобритании ежегодно отмывается около 90 миллиардов фунтов стерлингов, заработанных незаконным путем.

Напомним, самые богатые россияне из-за введенных 6 апреля Соединенными Штатами санкции против олигархов и топ-чиновников РФ потеряли в целом около 16 млрд долл. в течение дня.

В новый пакет санкций США были включены 7 российских олигархов, 17 представителей российской государственной власти, а также 14 организаций и компаний. В экспертных кругах США назвали эти санкции одними из самых мощных.

В частности, Министерство финансов США обязало к полудню 7 мая прекратить все транзакции и взаимодействие с российскими компаниями, попавшими под санкции, в том числе с группой EN+, группой ГАЗ и Объединенной компанией "Русал".

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Новости мира, Великобритания, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Санкции.
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