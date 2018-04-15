Тысячи сторонников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны

Тысячи сторонников отделения Каталонии от Испании требовали в Барселоне от испанских органов юстиции освободить лидеров каталонского движения за независимость, обвиненных властью Испании в мятеже.

Об этом сообщает DW.

"В Барселоне начался марш сторонников независимости Каталонии с требованием освободить лидеров каталонских сепаратистов. Тысячи участников акции собрались в воскресенье, 15 апреля, на одной из центральных улиц города. Многие из митингующих несли плакаты с надписями "Свободу политическим узникам", передает информагентство AFP. Акцию поддержали каталонские представительства двух крупнейших профсоюзов Испании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство участников шествия были одеты в желтую верхнюю одежду в знак солидарности с заключенными лидерами каталонского движения за независимость. Испанские органы юстиции обвиняют каталонских политиков в подстрекательстве к мятежу.

Акция проходит более чем через неделю после того, как в Германии освободили задержанного ранее лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона. Бывший глава Каталонии находился под стражей на севере Германии с 25 марта. Его задержала немецкая полиция во время путешествия из Дании в ФРГ на основании европейского ордера на арест.

23 марта Верховный суд Испании возобновил ордер на арест бывшего главы Каталонии и нескольких других каталонских политиков. Среди тех, кто находится за решеткой в Мадриде, и 53-летний экс-лидер партии "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес. Именно его кандидатуру уже дважды выдвигали на пост руководителя каталонского правительства.