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Во время ралли в Болгарии гоночная машина врезалась в толпу зрителей

Во время ралли в Болгарии гоночная машина врезалось в толпу зрителей
00:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото btvnovinite.bg

Новости мира: Минимум шесть человек пострадали, к счастью никто не погиб.

Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей во время проведения соревнований по горным авторалли в болгарском городе Шумен: в результате инцидента шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

Информацию об этом подтвердил директор авторалли Дмитрий Георгиев.

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«Инцидент произошел по вине пилота автомобиля, потерявшего управление на крутом повороте при заезде на финишную прямую, где обычно гоночные автомобили набирают очень высокую скорость. Все пострадавшие зрители (шесть человек) были доставлены в Шуменскую областную больницу», - сообщил Георгиев.

По предварительным данным медиков, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы Болгарии и группа технических экспертов проводят следственные мероприятия и осмотр автомобиля, соревнования приостановлены.

Соревнования по горным авторалли в Шумене проводятся в 19-й раз.

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Новости мира, Болгария, Новости Болгарии, Ралли, Шумен.
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