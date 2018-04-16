Во время ралли в Болгарии гоночная машина врезалась в толпу зрителей

Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей во время проведения соревнований по горным авторалли в болгарском городе Шумен: в результате инцидента шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

Информацию об этом подтвердил директор авторалли Дмитрий Георгиев.

«Инцидент произошел по вине пилота автомобиля, потерявшего управление на крутом повороте при заезде на финишную прямую, где обычно гоночные автомобили набирают очень высокую скорость. Все пострадавшие зрители (шесть человек) были доставлены в Шуменскую областную больницу», - сообщил Георгиев.

По предварительным данным медиков, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы Болгарии и группа технических экспертов проводят следственные мероприятия и осмотр автомобиля, соревнования приостановлены.

Соревнования по горным авторалли в Шумене проводятся в 19-й раз.