В Великобритании стартовала кампания за второй референдум о Brexit

Известные британские актеры, бизнесмены и политики, а также члены парламента, начали кампанию за проведение "народного референдума" относительно выхода Британии из Евросоюза по итогам переговоров Лондона с Брюсселем.

Первая акция кампании прошла в воскресенье, 15 апреля, в лондонском районе Камден в северной части города. Там собрались около 1200 человек, сообщает BBC.

Движение "Народное голосование" (People's Vote) намерено объединить группы, которые настроены против Brexit. Кампания настаивает, что последнее слово относительно выхода Британии из ЕС должно сказать население, а не члены парламента.

Актер Патрик Стюарт, поддерживающий кампанию, сказал: если народ проголосует против [достигнутой с Брюсселем] сделки по выходу, Британия "просто останется в ЕС".

По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС объясняется "историей и эмоциями".

"Я ребенок войны и рос, когда дела в мире шли не очень хорошо. И день, когда мы присоединились [к Евросоюзу], был одним из самых потрясающих в моей взрослой жизни", - сказал 77-летний актер.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон, который возглавлял кампанию за Brexit, ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось.

Джонсон сказал: "Мы получим отличный результат и не только сможем заключить гигантскую сделку о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами по другую сторону пролива [Ла-Манш], но и сможем смело отправиться в места, которыми мы, вероятно, пренебрегали последние пять лет".

В июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, 48,1% - против.

Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения до октября, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.