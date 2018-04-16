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В Великобритании стартовала кампания за второй референдум о Brexit

В Великобритании стартовала кампания за второй референдум о Brexit
06:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: И консерваторы, и лейбористы ранее отвергали возможность второго референдума.

Известные британские актеры, бизнесмены и политики, а также члены парламента, начали кампанию за проведение "народного референдума" относительно выхода Британии из Евросоюза по итогам переговоров Лондона с Брюсселем.

Первая акция кампании прошла в воскресенье, 15 апреля, в лондонском районе Камден в северной части города. Там собрались около 1200 человек, сообщает BBC.

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Движение "Народное голосование" (People's Vote) намерено объединить группы, которые настроены против Brexit. Кампания настаивает, что последнее слово относительно выхода Британии из ЕС должно сказать население, а не члены парламента.

Актер Патрик Стюарт, поддерживающий кампанию, сказал: если народ проголосует против [достигнутой с Брюсселем] сделки по выходу, Британия "просто останется в ЕС".

По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС объясняется "историей и эмоциями".

"Я ребенок войны и рос, когда дела в мире шли не очень хорошо. И день, когда мы присоединились [к Евросоюзу], был одним из самых потрясающих в моей взрослой жизни", - сказал 77-летний актер.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон, который возглавлял кампанию за Brexit, ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось.

Джонсон сказал: "Мы получим отличный результат и не только сможем заключить гигантскую сделку о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами по другую сторону пролива [Ла-Манш], но и сможем смело отправиться в места, которыми мы, вероятно, пренебрегали последние пять лет".

В июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, 48,1% - против.

Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения до октября, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.

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Новости мира, Brexit, Брекзит, Великобритания, Евросоюз, ЕС, Лондон, Новости Великобритании.
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