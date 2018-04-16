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МИД Германии критикует РФ за действия в Украине и мире

Гайко Маас
07:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Глава МИД Германии критикует Россию за действия в мире и в отношении Украины.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в воскресенье, 15 апреля, раскритиковал Россию за ее действия за пределами Российской Федерации.

Маас обвинил Москву в кибер-атаке на свое министерство и сказал, что Россия должна изменить свое поведение, передает "Радио Свобода".

Глава внешнеполитического ведомства Германии перечислил ряд событий, которые он назвал "проблематичными действиями" – это отсутствие прогресса в прекращении огня на востоке Украины, нападение с применением химического оружия в Великобритании, поддержка правительства Сирии во главе с Башаром Асадом и попытки повлиять на выборы в западных странах.

"Произошло нападение на МИД и мы предполагаем, что это исходило из России", – заявил министр в интервью государственной немецкой телекомпании ZDF.

По его словам, Германия не может просто отмахнуться от этого. То, что происходит, не следует рассматривать как конструктивный вклад, сказал руководитель МИД Германии.

Накануне Гайко Маас в очередной раз раскритиковал позицию России по Сирии, но сказал, что Берлин будет использовать свои двусторонние связи с Москвой, чтобы обеспечить ее "конструктивную" позицию в этом вопросе.

Как сообщалось, Германия не принимала участия в воздушных ударах США и союзников, но поддержала их как "необходимое и соответствующее" действие, чтобы предупредить Сирию о недопустимости дальнейшего применения химического оружия.

В феврале немецкие чиновники раскрыли то, что впервые обнаружили в декабре прошлого года и назвали "изолированной" кибер-атакой на правительственную компьютерную сеть. На прошлой неделе глава внутреннего разведывательного агентства Германии сказал, что существует "высокая вероятность" того, что за кибератакой стоит Москва.

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Новости мира, агрессия РФ, Гайко Масс, Германия, МИД Германии, Россия.
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