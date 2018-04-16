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Германия не видит решения конфликта в Сирии без России

Сирия
11:30 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Глава МИД Германии считает, что создание мирной обстановки в Сирии возможно только политическим путем.

Глава МИД Германии заявил, что решить конфликт в Сирии без России невозможно, отметив, что Берлин ожидает от Москвы конструктив.

Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Без России этот конфликт не может быть решен. Сейчас речь идет о том, чтобы описать путь того, чего мы все стремимся достичь: прежде всего, режим тишины, доступ к гуманитарной помощи, переходное правительство в Сирии, наконец, конституционная реформа и в конце когда нибудь выборы", - отметил Гайко Маас.

По словам дипломата, переговоры с участием России возможны при условии конструктивного поведения Москвы.

"От России требуем конструктивного вклада. Хорошо, что мы слышали, что Россия готова к диалогу. Мы, со своей стороны, попытаемся определить процедуру, собрать стороны конфликта, чтобы снова настроить процесс", - отметил немецкий дипломат, добавив, что политический процесс важен для поиска дипломатического решения.

"События последних дней четко показали всем, что длительный мир в Сирии может быть достигнут только политическим путем", - подчеркнул министр.

В то же время Германия исключает возможность того, что за стол переговоров будет приглашен президент Сирии Башар Асад.

"Поиск решения будет происходить с участием тех, кто имеет влияние в регионе. Тот, кто применяет химическое оружие против своего народа, не может быть частью этого решения", - отметил Маас

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Новости мира, Гайко Маас, Германия, глава МИД Германии, Россия, РФ, Сирия.
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