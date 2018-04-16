Связи Турции с Россией слишком сильны, чтобы их мог разбить президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после того, как Макрон сказал, что поддержка Анкарой ракетных ударов по Сирии показала, что она "отделена" от России, сообщает Reuters.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре Чавушоглу отметил, что отношения Турции с РФ не являются альтернативой ее отношениям с НАТО, Францией и Соединенными Штатами.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Турция не поддерживает позицию ни одной из стран по Сирии, и ее политика в отношении региона отличается от политики Ирана, России или США.

Как известно, Турция выразила поддержку удара США, Великобритании и Франции в Сирии, заявив, что это четкий сигнал президенту Башару Асаду.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Это стало реакцией на сообщения о возможной химической атаке в сирийском городе Дума, в которой погибли от 40 до 70 человек.

В РФ объяснили, что не ответили на авиаудары США и их союзников, поскольку ни одна из выпущенных крылатых ракет не попала в зону ответственности ПВО группировки РФ в Сирии.