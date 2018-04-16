Дорога в Швеции, которая заряжает электромобили на ходу (Видео)

В Швеции открыли первую в мире электрифицированную дорогу, на которой в процессе движения можно заряжать коммерческие и легковые электромобили, сообщает The Guardian. Участок соединяет транспортный узел в Розерсберге с грузовым терминалом аэропорта Стокгольм-Арланда. На электрифицированной дороге будут использоваться особые электрогрузовики, разработанные в рамках проекта eRoadArlanda. Как будет происходить зарядка серийных коммерческих и легковых электромобилей, не сообщается. В дорожное полотно встроен контактный рельс, к которому подсоединяется подвижный разъем аккумуляторного автомобиля. Когда тот съезжает с трассы, разъем автоматически отсоединяется. Электричество подается на контактный рельс только в моменты, когда к нему подключен электрокар. По утверждению членов команды, цена укладки такой дороги в 50 раз ниже расходов на проведение трамвайных линий, причем оснастить контактным рельсом достаточно лишь 5% дорог, ведь расстояния между трассами не превышают 45 км, а такой отрезок электрокары способны проехать без подзарядки. eRoadArlanda — часть инициативы шведского министерства транспорта, направленной на достижение "углеродного нейтралитета" к 2050 году.