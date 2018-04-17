По решению МИД европейских стран, Евросоюз не усилил давление на Россию

Европейский Союз не усилил давление на Россию.

Это следует из заявления высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге.

"Что касается России. Позвольте мне сказать, что мы обсудили с министрами иностранных дел вызовы относительно отношений ЕС с РФ на фоне угрожающего поведения России в контексте таких вопросов в наших отношениях с Россией... Главные из них связаны с Украиной, включая аннексию Крымского полуострова и дестабилизацию на востоке Украины", - заявила высокий представитель ЕС.

Как сообщалось ранее, в марте 2016 года страны ЕС согласовали руководящие принципы политики в отношении РФ. Речь идет о полной имплементации Минских соглашений, что необходимо для возможного восстановления отношений ЕС-Россия; укреплении отношений с восточными партнерами; усилении внутренней устойчивости ЕС, особенно в связи с возможными энергетическими угрозами и вызовами в сфере кибербезопасности; выборочном взаимодействии с Москвой в вопросах внешней политики, включая Иран, Ближний Восток, мирные переговоры по Сирии; а также противодействии терроризму; поддержке российского гражданского общества.

Напомним, США в начале апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список, среди прочих, попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Под санкции также попали 17 российских чиновников

Кроме того, в Вашингтоне заявили о намерении объявить в ближайшее время новые санкции против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии.