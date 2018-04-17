Польша собирается упростить процедуру трудоустройства иностранных медработников

Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.

Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на "Rzeczpospolita".

Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствие с европейскими нормами.

Сейчас лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения (нострификации) диплома о высшем образовании, которая является крайне сложной. В то же время относительно младших специалистов такая процедура в Польше вообще не производится.

Как свидетельствуют данные Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в Польше - пенсионного возраста. То есть около 73 тысяч человек могут выйти на пенсию (всего в Польше 220 тыс. медсестер).

Среди требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.