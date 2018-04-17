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Заразили роутеры по всему миру: США и Британия обвинили РФ в кибератаках

Кибератака
10:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы для подготовки к предстоящим кибератакам.

Соединенные Штаты и Великобритания заявили 16 апреля, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании в связи с кибершпионажем.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что эта кампания направлена на государственные организации, предприятия и операторов важнейших объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс объявил, что злоумышленники в киберпространстве, то ли со стороны Кремля, или других государственных субъектов, получат отпор со стороны США.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность. Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие средства, для преодоления российской киберугрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

Россию уже не впервые обвиняют в работе хакеров в пользу интересов Кремля. В частности, Служба безопасности Украины 23 марта заявила о разоблачении в Киеве деятельности офиса "прокремлевских хакеров".

В пресс-центре СБУ утверждают, что "подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения".

Российская сторона это заявление СБУ не комментировала.

Летом 2017 года в Украине произошло несколько хакерских атак, в частности, в июне была кибератака с использованием вируса, который сначала был назван Petya.A (позднее - NotPetya).

В феврале 2018 года Белый дом обвинил российских военных в проведении масштабной в истории кибератаки с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года. Однако Москва обвинения о причастности к этой кибератаке называет "бездоказательными и безосновательными".

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Новости мира, Британия, Кибератака, Кибербезопасность, РФ, США, Хакеры.
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