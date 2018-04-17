Латвия отреагировала на ракетные стрельбы РФ в Балтийском море

Заявленные Россией ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море являются демонстрацией силы и в некоторой степени провокацией против НАТО с целью выяснить их реакцию, заявил во вторник латвийский президент Раймонд Вейонис в эфире телеканала LNT.

По его мнению, Россия хочет, чтобы об этих учениях много говорили, и в Латвии им порой действительно уделяется чересчур большое внимание. Президент уверен, что в целом реакция Латвии адекватна, а Вооруженные силы контролируют ситуацию.

Он отметил, что подобные учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе, негативно влияют на интенсивное судоходство в море. Кроме того, полагает глава государства, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения не следовало бы проводить вообще.

Как сообщил на минувшей неделе представитель латвийского Минобороны Каспар Галкин, российские военные снова намерены организовать ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море.

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что Военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11.00 до 23.00.

Как сообщалось, Россия провела в начале апреля на Балтике маневры с боевыми стрельбами. В учениях были задействованы малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый дол", "Ливень" и "Пассат", корветы "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевик "Ярослав Мудрый".

7 апреля пресс-служба Балтфлота РФ сообщила, что корвет Балтийского флота "Сообразительный" в ходе учения отразил ракетную атаку условного противника боевыми пусками из зенитного ракетного комплекса "Редут".

Корвет выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной морской мишени, имитирующей крылатую ракету условного противника. Воздушная мишень "Дань-М" впервые была запущена с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области.

"Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Задачи по обеспечению выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения флота, что обеспечило высокий уровень безопасности проведения мероприятия", - сказал 7 апреля официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.