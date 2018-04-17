Литва вручила РФ ноту за нарушение границ

МИД Литовской республики вручил посольству России ноту в связи с нарушением государственной границы российскими пограничниками.

Об этом сообщает портал Delfi.lt.

"МИД в ноте призывает Российскую Федерацию предоставить объяснения в связи с этим инцидентом и обеспечить, что в будущем такие нарушения не повторятся", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Литвы.

Инцидент случился в понедельник - российское пограничное патрульное судно в течение примерно двух минут находилось в территориальных водах Литвы.

Во вторник литовские пограничники сообщили, что в понедельник, в 16.31 в Куршском заливе, в полутора километрах от берега, был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы. Было установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке. По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении поворотного маневра. По факту нарушения границы начато досудебное расследование.