Эстония выделит на оборонные расходы 2,4 млрд евро

Согласно разработанной в Эстонии бюджетной стратегии приоритетом будут оборонные расходы, заявил министр обороны Юри Луйк.

"Если посмотрим на то, что происходит вокруг нас, на Сирию и Украину, и особенно на учения "Запад", то нет сомнений, что сверхважен каждый евро, используемый на государственную оборону", - передала его заявление пресс-служба министерства обороны.

Ю.Луйк сообщил, что на государственную оборону в предстоящие четыре года будет направлено 2,4 млрд евро, что позволит поддерживать оборонные расходы на уровне выше 2% валового внутреннего продукта и стабильно развивать оборонную сферу.

Кроме 2% ВВП правительство будет в полном объеме финансировать расходы на прием и размещение союзных войск.

В этом году правительство начнет новую программу оборонных расходов с целью закупки боеприпасов. В нынешней и предстоящей программе на 2018-2022 годы будут дополнительно закуплены на 100 млн евро крупнокалиберные противотанковые боеприпасы, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и минометов.

Как ожидается, среднее денежное содержание военнослужащих будет на 30% выше средней зарплаты по стране.

Будут приобретены транспортные средства для базирующейся в Южной Эстонии Второй пехотной бригады, будут осуществлены инвестиции в систему наблюдения за морским пространством и минные тральщики. Численность Сил обороны вырастет с 3,5 тыс. до 4 тыс. срочнослужащих.