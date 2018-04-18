Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Единая православная поместная церковь будет отделена от государства
Единая православная поместная церковь будет отделена от государства
Новости: Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных
Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных
Новости: Это уже стает традицией: матч за Суперкубок Украины пройдет снова в Одессе
Это уже стает традицией: матч за Суперкубок Украины пройдет снова в Одессе
Новости: Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак
Микроскоп с дополненной реальностью от Google поможет диагностировать рак
X

Эстония выделит на оборонные расходы 2,4 млрд евро

Эстонские солдаты
00:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Estonian World

Новости мира: Оборонные расходы Эстонии в ближайшие 4 года составят 2,4 млрд евро, они объявлены приоритетом бюджетной стратегии.

Согласно разработанной в Эстонии бюджетной стратегии приоритетом будут оборонные расходы, заявил министр обороны Юри Луйк.

"Если посмотрим на то, что происходит вокруг нас, на Сирию и Украину, и особенно на учения "Запад", то нет сомнений, что сверхважен каждый евро, используемый на государственную оборону", - передала его заявление пресс-служба министерства обороны.

Ю.Луйк сообщил, что на государственную оборону в предстоящие четыре года будет направлено 2,4 млрд евро, что позволит поддерживать оборонные расходы на уровне выше 2% валового внутреннего продукта и стабильно развивать оборонную сферу.

Кроме 2% ВВП правительство будет в полном объеме финансировать расходы на прием и размещение союзных войск.

В этом году правительство начнет новую программу оборонных расходов с целью закупки боеприпасов. В нынешней и предстоящей программе на 2018-2022 годы будут дополнительно закуплены на 100 млн евро крупнокалиберные противотанковые боеприпасы, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии и минометов.

Как ожидается, среднее денежное содержание военнослужащих будет на 30% выше средней зарплаты по стране.

Будут приобретены транспортные средства для базирующейся в Южной Эстонии Второй пехотной бригады, будут осуществлены инвестиции в систему наблюдения за морским пространством и минные тральщики. Численность Сил обороны вырастет с 3,5 тыс. до 4 тыс. срочнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Минобороны Эстонии, Оборонные расходы, Эстония, Юри Луйк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Франция планирует лишить Асада ордена Почетного легиона По решению МИД европейских стран, Евросоюз не усилил давление на Россию Мэй и Макрон столкнулись с критикой от парламентов их стран за удары по Сирии

Последние новости

США помогут внедрить программу реабилитации участников АТО В УПЦ Московского патриархата отреагировали на решение Порошенко Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
05 Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала
Новости сегодня
01:32 Стилианидес повторил в Европарламенте "пять принципов" отношений с Россией
01:11 Джошуа: Людям нравится болтовня, но я предпочитаю действовать в ринге
00:52 Еврокомиссия предложила начать переговоры по принятию Албании и Македонии в ЕС
00:37 В Турции продлят режим чрезвычайного положения
00:12 "АвтоКрАЗ" обеспечит ВС Индии комплектующими для парка КрАЗ-ов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко прошла полиграф: выводы экспертов через два дня
Савченко прошла полиграф: выводы через два дня
Новости: ОЗХО допустили в сирийскую Думу
ОЗХО допустили в сирийскую Думу
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Добавить комментарий
0