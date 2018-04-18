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В Турции продлят режим чрезвычайного положения

Турция
00:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Совет нацбезопасности Турции высказался за продление режима чрезвычайного положения.

Совет национальной безопасности Турции по итогам заседания в президентском дворце в Анкаре рекомендовал властям продлить в стране режим чрезвычайного положения, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Для поддержания мер по защите нашей демократии, принципов правового государства, прав и свобод наших граждан решено рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в заявлении совета нацбезопасности.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.

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Все по теме:

Новости мира, Попытка государственного переворота, Турция, Фетхуллах Гюлен, Чрезвычайное положение.
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