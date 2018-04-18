Мэй раскритиковала идею создания закона о военных операциях Британии за рубежом

Премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала призыв лидера лейбористов Джереми Корбина разработать закон, согласно которому будет требоваться парламентское одобрение военных операций Великобритании за рубежом, сообщают во вторник британские СМИ.

В ходе второго дня дебатов в парламенте Т.Мэй заявила, что закон, который запретил бы правительству принимать решения о маломасштабных военных операциях, таких как в Сирии, самостоятельно, "нанес бы серьезный ущерб нашей национальной безопасности, нашим национальным интересам и жизням британских граждан на родине и за рубежом".

Накануне лидер британских лейбористов заявил, что сомневается в законности ударов по Сирии. По его мнению, в подобных случаях правительству необходимо получать разрешение парламента. "Нет вопросов важнее, чем вопросы, связанные с жизнью и смертью людей", - сказал он.