https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1main7-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4015432-delo-skripalya-v-sredu-sovbez-oon-rassmotrit-otchet-ozho.html
Дело Скрипаля: В среду совбез ООН рассмотрит отчет ОЗХО
05:38 Сегодня Телеграф
Новости мира: ОЗХО завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и передала результаты Великобритании.
В Совете Безопасности ООН на среду намечено проведение встречи, на которой планируется рассмотреть доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Встреча созвана по инициативе Великобритании.
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок".
В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако ни его название, ни состав не упомянуты. Они указаны в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.
Telegraf.com.ua