Дело Скрипаля: В среду совбез ООН рассмотрит отчет ОЗХО

В Совете Безопасности ООН на среду намечено проведение встречи, на которой планируется рассмотреть доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Встреча созвана по инициативе Великобритании.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок".

В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако ни его название, ни состав не упомянуты. Они указаны в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.