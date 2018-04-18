Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трюдо: Россия не хочет быть положительным игроком на международной арене
Трюдо: Россия не хочет быть положительным игроком на международной арене
Новости: СМИ: Помпео совершил сверхсекретный визит в КНДР
СМИ: Помпео совершил сверхсекретный визит в КНДР
Новости: Лидер атаки "Спортинга" неожиданно решил завершить карьеру в сборной
Лидер атаки "Спортинга" неожиданно решил завершить карьеру в сборной
Новости: Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
X

Дело Скрипаля: В среду совбез ООН рассмотрит отчет ОЗХО

Совбез ООН
05:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: ОЗХО завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и передала результаты Великобритании.

В Совете Безопасности ООН на среду намечено проведение встречи, на которой планируется рассмотреть доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Встреча созвана по инициативе Великобритании.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок".

 В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако ни его название, ни состав не упомянуты. Они указаны в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Совбез ООН, Солсбери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Глава нацполиции Словакии подает в отставку из-за протестов Солсбери очищают от следов химатаки против Скрипалей Литва вручила РФ ноту за нарушение границ

Последние новости

В Минсоцполитики планируют два этапа монетизации субсидий Уморительные фотографии, на которые придется взглянуть дважды Пейзажи, меняющие представление о нашей планете (Фото)
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
05 Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала
Новости сегодня
06:05 Утренний луч позитива и тепла: веселые анекдоты 18 апреля
06:00 КГГА: 22 апреля в Киеве будет ограничено движение транспорта
05:50 Во Франции компания HTT строит испытательный участок системы Hyperloop
05:25 Юный талант "ПСЖ" Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в марте
05:24 Стрельба на парковке в Одессе: Всех участников задержали
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах
Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах
Новости: Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Добавить комментарий
0