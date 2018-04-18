Канада намерена торговать с Британией сразу после Brexit

Канада готова начать переговоры с Великобританией о создании свободной торговли немедленно после завершения Brexit.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC со ссылкой на свои источники в правительстве.

"Чиновники утверждают, что Канада стремится начать официальные торговые переговоры с Объединенным королевством "на следующий же день" после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС в следующем марте", - говорится в материале.

Как пример, Канада имеет целью использовать действующую соглашения о свободной торговле с ЕС, которая сейчас проходит процесс ратификации странами-членами.

"В прошлом году двусторонняя торговля между Канадой и Соединенным королевством превысила 26.5 млрд долл. Таким образом, Великобритания стала пятым торговым партнером Канады", - пишет СВС.

По данным издания, торговые вопросы станут одними из главных, которые будут обсуждаться во время встречи Джастина Трюдо с Терезой Мэй сегодня в Лондоне.

"Источники уверяют, что Трюдо хочет заверить британских предпринимателей, что канадское правительство видит соглашение о свободной торговле с Великобританией своим приоритетом", - заключает СВС.

Отметим, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сейчас находится с двухдневным визитом в Великобритании, в рамках которого у него запланированы встречи с королевой Елизаветой II, политическим руководством страны, деловыми кругами и участие в нескольких круглых столах с представителями негосударственных организаций.