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Бесплатный билет за свастику: в Германии рассматривают жалобы на театр

Афиша театра
14:05 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Германии расследуют предложение театра городка Констанц прийти на спектакль со свастикой.

Немецкие прокуроры начали расследование против театра, который пообещал зрителям бесплатные билеты на спектакль, если те придут с повязками с изображением свастики.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представитель прокуратуры в южном городе Констанц сообщил, что офис прокурора получил ряд жалоб от жителей на предложение театра. Согласно немецкому законодательству, демонстрация нацистской символики запрещена, за несколькими исключениями, предусмотренными законом.

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Театр пообещал бесплатные билеты для тех зрителей, которые согласятся прийти с повязками с изображением свастики на спектакль "Mein Kampf" 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера. Тех же зрителей, которые заплатят за билет, попросят надеть Звезду Давида "в знак солидарности с жертвами варварства".

Прокуроры проверят, подпадает ли предложение театра под свободу художественного творчества.

Театр защитил свою идею, отметив, что она направлена на демонстрацию того, "как быстро люди могут быть испорченными". Количество людей, которые согласились одеть свастику, в театре назвали неожиданным и страшным.

Спектакль "Mein Kampf" - это карикатура на молодые годы Гитлера.

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Все по теме:

Новости мира, Бесплатные билеты в театр, Германия, Констанц, Нацизм, Свастика, театр, Фашизм.
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