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Генерал США опасается российского гиперзвукового оружия

Вертолеты РФ
14:59 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Глава Страткома США Джон Хайтен считает, что Россия стремится создать "непобедимое" гиперзвуковое оружие.

Россия работает над созданием гиперзвуковой оружия, а заявления российского президента Владимира Путина относительно новых вооружений следует воспринимать всерьез.

Об этом заявил глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен, сообщает Defense News.

"Я не могу сказать ничего конкретного о способах, к которым мы прибегаем, чтобы установить это. Я не могу раскрыть вам технические характеристики этих ракет. Но я могу сказать вам, что мы наблюдали за тем, как и Россия, и Китай проверяют гиперзвуковые средства", - сказал Хайтен.

По его словам, США не знают, находится ли это оружие на стадии разработки, или уже проходит эксплуатационные испытания.

"Вам стоит верить Владимиру Путину, когда он говорит, что над чем-то работает. Я знаю, что Россия над этим работает, и мы следим за ними очень внимательно. Мы слушаем, что они говорят очень пристально, и ничего из того, что он сделал или сказал, меня удивило", - отметил генерал.

При этом Хайтен добавил, что США имеют определенные преимущества над Китаем и Россией в гиперзвуковой технике.

Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в том числе крылатой ракеты со сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

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Новости мира, Владимир Путин, Гиперзвуковые средства, Джон Хайтен, Оружие РФ, Россия, США.
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