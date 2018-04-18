Меркель поддержала план Макрона по реформе ЕС, но есть условие

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала найти общий язык с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно реформы Евросоюза, однако признала наличие разногласий в вопросе укрепления еврозоны.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на Вloomberg.

"Реформы, которые должны состояться в Европе, выходят за рамки вопросов экономического и валютного союза", - заявила Меркель.

По ее словам, вопросы совместной системы приютов для беженцев, последовательной внешней политики и совместной инициативы в сфере безопасности имеют не менее важное значение.

Меркель отмечает, что преобразования Европейского стабилизационного механизма в Европейский валютный фонд потребует пересмотра договора.

Это означает, что каждое государство-член должно будет ратифицировать его, объяснила канцлер. В то же время за закрытыми дверями канцлер поддержала идею завершения формирования банковского союза ЕС.

Нежелание ускорить реформу еврозоны возмутило представителей Социал-демократической партии, которая является партнером по коалиции Христианско-демократического союза, возглавляемого Меркель.

Ранее Меркель и Макрон пообещали представить совместные предложения по пакету реформ ЕС до июня.

Напомним, Макрон заявил, что Франция готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС и призвал к расширению сотрудничества в области безопасности и обороны, а также к новым общеевропейским инициативам, направленным на интеграцию беженцев и мигрантов. Также он выступает за создание должности европейского министра по экономике и финансам.