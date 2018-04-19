Британия: мотив и ресурсы для создания "Новичка" есть только у России

Хотя расследование ОЗХО не смогло идентифицировать страну, в которой создали газ "Новичок", вина за отравление явно лежит на России.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Расследование ОЗХО подтвердило использование в Солсбери химического вещества "Новичок" военного назначения. Его наивысшая концентрация была установлена на дверной ручке дома Скрипалей", - сказала Пирс.

Как ранее британская лаборатория в Портон-Даун, в ОЗХО не смогли определить страну, в которой был создан "Новичок". Но постпред все равно заявила, что нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравления Скрипалей.

"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества", - сказала Пирс.

Также Пирс опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипачей отравили химическим веществом BZ времен вьетнамской войны.

Постпред Великобритании не могла разглашать информацию о здоровье Скрипалей, однако сообщила, что они оба хорошо поддаются лечению.

Как сообщалось, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным еще в СССР.

Около 30 стран выслали российских дипломатов после заявлений о причастности РФ к отравлению в Солсбери.