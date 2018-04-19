Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Постпред США при ООН призывает к борьбе против применения химоружия в мире
Постпред США при ООН призывает к борьбе против применения химоружия в мире
Новости: Британия: мотив и ресурсы для создания "Новичка" есть только у России
Британия: мотив и ресурсы для создания "Новичка" есть только у России
Новости: Джошуа хочет видеть Кличко своим тренером
Джошуа хочет видеть Кличко своим тренером
Новости: Так выглядит твое тело: уникальный проект о том, что скрыто от наших глаз (Фото)
Так выглядит твое тело: уникальный проект о том, что скрыто от наших глаз (Фото)
X

Британия: мотив и ресурсы для создания "Новичка" есть только у России

Карен Пирс
01:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Представитель Великобритании при ООН заявила, что только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка".

Хотя расследование ОЗХО не смогло идентифицировать страну, в которой создали газ "Новичок", вина за отравление явно лежит на России.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Расследование ОЗХО подтвердило использование в Солсбери химического вещества "Новичок" военного назначения. Его наивысшая концентрация была установлена на дверной ручке дома Скрипалей", - сказала Пирс.

Как ранее британская лаборатория в Портон-Даун, в ОЗХО не смогли определить страну, в которой был создан "Новичок". Но постпред все равно заявила, что нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравления Скрипалей.

"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества", - сказала Пирс.

Также Пирс опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипачей отравили химическим веществом BZ времен вьетнамской войны.

Постпред Великобритании не могла разглашать информацию о здоровье Скрипалей, однако сообщила, что они оба хорошо поддаются лечению.

Как сообщалось, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным еще в СССР.

Около 30 стран выслали российских дипломатов после заявлений о причастности РФ к отравлению в Солсбери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Британия, Карен Пирс, Новичок, ООН, Отравление Скрипаля, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

ФРГ лидирует в ЕС по производству и переработке мусора Бесплатный билет за свастику: в Германии рассматривают жалобы на театр Греция приветствует возможное вступление Македонии в ЕС, но с условием

Последние новости

Трамп "с нетерпением ждет" переноса посольства США в Иерусалим По ним рыдает Victoria Secret: вот как выглядят китайские деревенские девушки (Фото) МВФ: Финансовая стабильность под угрозой
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Закрытая встреча: стало известно, о чем говорил Порошенко с министрами
03 Врачи объяснили, почему нужно употреблять плавленный сыр
04 Истинный шедевр: Тайсон отличился шикарным голом в матче Кубка Украины (Видео)
05 СМИ: Начальника штаба ВМС Украины отстранили
Новости сегодня
02:20 Суд в оккупированном Крыму оставил Рамазанова под стражей
02:08 Бокс. Джошуа проведет два боя с Уайлдером
01:54 В Киеве мусоровоз провалился под асфальт
01:48 BMW выпустит модернизированную версию популярного купе M2
01:34 Медики рассказали, почему женщины набирают вес после 40 лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"
"Киевэнерго" передает дела "Киевтеплоэнерго"
Новости: Во Львов прибудут представители НАТО
Во Львов прибудут представители НАТО
Новости: Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" уничтожают своих соперников и выходят в финал
Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
Новости: Научные факты, которые могут показаться абсурдными
Научные факты, которые могут показаться абсурдными
Добавить комментарий
0