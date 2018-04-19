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Содружество Наций может возглавить принц Чарльз

Принц Чарльз
17:53 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Открывая саммит Содружества Наций, королева Елизавета высказала пожелание, чтобы ее преемником на посту главы стал принц Чарльз.

Королева Елизавета II, глава Содружества наций, вероятно, в последний раз открыла саммит Содружества и выразила надежду, что главенствующую роль будет разрешено выполнять ее сыну, принцу Чарльзу, передает AFP.

Королева Елизавета II, которой в субботу исполняется 92 года, поздравила сегодня лидеров 53 стран Содружества в Букингемском дворце в начале двухдневных переговоров, на которых будут обсуждаться вопросы торговли, охраны морских ресурсов и борьба с киберпреступностью. В своей вступительной речи королева говорила о своей "экстраординарном путешествии" как главы Содружества, начатом еще во времена правления ее отца, короля Георга VI Лондонской декларации в 1949 году.

"Мое искреннее желание, чтобы Содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность будущих поколений и решит, что однажды Принц Уэльский должен продолжать важную работу, начатую моим отцом в 1949 году", - сказала она.

В заключительный день саммита, в пятницу, ожидается, что лидеры обсудят, кто должен занять место на посту главы после королевы Елизаветы. Пост не является наследственным, однако ожидается, что, несмотря на определенное беспокойство среди пылких республиканцев, Чарльз, который также является наследником престолов 16 стран Содружества, получит эту должность.

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Новости мира, Великобритания, Елизавета II, Преемник, Принц Чарльз, Содружество наций.
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