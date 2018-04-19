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Столтенберг: НАТО пока не усиливается в Прибалтике

НАТО
21:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: По словам генсека Альянса, за последние годы НАТО уже значительно нарастила силы в Прибалтике.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Североатлантический альянс на данном этапе не планирует усиливать свое военное присутствие в странах балтийского региона.

"За последние годы мы видели, что НАТО увеличила свое военное присутствие в регионе Балтии", - сказал генсек организации во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте. "В настоящий момент НАТО не намерена наращивать военное присутствие в этом регионе", - подчеркнул Й.Столтенберг.

При этом он добавил, что Альянс хотел бы усовершенствовать систему принятия решений об усилении военного присутствия в балтийском регионе на случай, если в будущем возникнет необходимость в таких мерах. При этом он напомнил, что НАТО располагает четырьмя боевыми группами в Балтийских странах, а также осуществляет в них эффективную охрану воздушного и водного пространства.

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Новости мира, Йенс Столтенберг, НАТО, Прибалтика, Присутствие, Силы.
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