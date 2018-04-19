Столтенберг: НАТО пока не усиливается в Прибалтике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Североатлантический альянс на данном этапе не планирует усиливать свое военное присутствие в странах балтийского региона.

"За последние годы мы видели, что НАТО увеличила свое военное присутствие в регионе Балтии", - сказал генсек организации во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте. "В настоящий момент НАТО не намерена наращивать военное присутствие в этом регионе", - подчеркнул Й.Столтенберг.

При этом он добавил, что Альянс хотел бы усовершенствовать систему принятия решений об усилении военного присутствия в балтийском регионе на случай, если в будущем возникнет необходимость в таких мерах. При этом он напомнил, что НАТО располагает четырьмя боевыми группами в Балтийских странах, а также осуществляет в них эффективную охрану воздушного и водного пространства.