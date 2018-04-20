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Работники больниц и почты присоединились к забастовке во Франции

Забастовка во Франции
10:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: К бастующим, среди которых железнодорожники и студенты, присоединились работники больниц, почты, госслужащие, работники энергетической отрасли.

Акции проходят по всей стране, в основном в крупных городах, по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) и профсоюзного объединения Solidaires.

"Они (бастующие - ред.) выходят на улицы, потому что не хотят что-то менять", - дал оценку ситуации президент Франции Эммануэль Макрон, общаясь с жителями городка Сен-Дье-де-Вож на востоке страны, несколько дней тому назад.

В интервью французским СМИ на прошлой неделе глава государства неоднократно заявлял о том, что не намерен отступать от проведения реформ, несмотря на протесты.

Вчера в Париже во время марша протеста произошло столкновение манифестантов с полицией. Протестанты бросали в сторону полиции бутылки с «коктейлем Молотова» и разбили несколько витрин. Полиция применила к нарушителям правопорядка слезоточивый газ, марш был остановлен. По разным оценкам, в нем принимали участие около 15 тысяч человек.

В Страсбурге продолжается забастовка студентов, занятия в Страсбургском университете до сих пор не проходят, студентов пускают в университет только для экзаменов. Число протестующих растет. Вчера они вместе с железнодорожниками, госслужащими, юристами, психологами, пенсионерами прошли маршем, который насчитывал до 4 тысяч участников.

В Марселе на марш протеста вышли около 5 тысяч человек.

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Новости мира, Solidaires, Всеобщая конфедерация труда, Забастовка во Франции, Париж, Эммануэль Макрон.
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