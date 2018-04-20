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Визит европейских политиков в Крым осудили в ЕС

Европейские политики в Крыму
16:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Визит Маркуса Фронмайера и Детлефа Виммера на Ялтинский экономический форум осудили в Страсбурге.

В Евросоюзе осудили визиты европейских политиков в аннексированный Крым и призвали других воздерживаться от визитов на полуостров. Об этом говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в Страсбурге 18-19 апреля.

"Решительно осуждаем участие европейских политиков в мероприятиях, проводимых на территориях временно оккупированного Крыма и призываем воздержаться от незаконных визитов на полуостров", — говорится в заявлении.

19 апреля в аннексированном Крыму на Ялтинском международном экономическом форуме с речью выступили депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. Россияне также приглашали на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющего левые силы в парламенте, однако он и его фракция заявили, что не намерены посещать Крым.

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Все по теме:

Новости мира, Детлеф Виммер, Евросоюз, ЕС, Крым, Маркус Фронмайер, Россия.
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1 Комментарий
  • Изя 20.04.2018 16:58

    Где угрозы и санкции. Зин?

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