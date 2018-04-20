Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан с паспортом РФ
Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан с паспортом РФ
Новости: Политзаключенного Балуха в Крыму перевели в карцер
Политзаключенного Балуха в Крыму перевели в карцер
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: 5 самых древних книг, дошедших до наших дней
5 самых древних книг, дошедших до наших дней
X

Турция недовольна действиями Греции

Бинали Йылдырым
20:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Греция освободила участников неудачного военного переворота в Турции, чем вызвала осуждение турецкого премьера.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал Грецию "безопасной гаванью" для врагов Турции. Об этом он заявил в связи с решением Афин об освобождении беглого турецкого военного, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года, сообщает Reuters.

"Враги Турции видят Грецию безопасной гаванью", - заявил премьер. По словам Б. Йылдырыма, это неприемлемо для Греции предоставлять защиту людям, которые принимали участие в неудачном путче в Турции. Как сообщает Anadolu, МИД Турции также выразил возмущение в связи с решением Греции о временном освобождении на определенных условиях одного из восьми беглых путчистов.

19 апреля Госсовет Греции принял решение вновь временно освободить Сулеймана Озкайнакчы, который бежал в Грецию после попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. На фоне ситуации с беглыми путчистами между Анкарой и Афинами, которые являются соседями и союзниками по НАТО, испортились отношения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бинали Йылдырым, Греция, Осуждение, Переворот, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Столтенберг: НАТО пока не усиливается в Прибалтике В аэропорту Белфаста произошла авиакатастрофа Содружество Наций может возглавить принц Чарльз

Последние новости

На Тернопольщине избили журналистов Демократы в США подали в суд на РФ, команду Трампа и WikiLeaks Николас Кейдж сделал важное заявление относительно своей карьеры
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
20:33 Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
20:28 Улыбка до ушей: забавные открытки, которые помогут поднять настроение
20:16 "Шахтер" отправил первый транш в размере 3,3 млн евро за новичка
20:16 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
20:10 Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
Добавить комментарий
0