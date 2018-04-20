Турция недовольна действиями Греции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал Грецию "безопасной гаванью" для врагов Турции. Об этом он заявил в связи с решением Афин об освобождении беглого турецкого военного, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года, сообщает Reuters.

"Враги Турции видят Грецию безопасной гаванью", - заявил премьер. По словам Б. Йылдырыма, это неприемлемо для Греции предоставлять защиту людям, которые принимали участие в неудачном путче в Турции. Как сообщает Anadolu, МИД Турции также выразил возмущение в связи с решением Греции о временном освобождении на определенных условиях одного из восьми беглых путчистов.

19 апреля Госсовет Греции принял решение вновь временно освободить Сулеймана Озкайнакчы, который бежал в Грецию после попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. На фоне ситуации с беглыми путчистами между Анкарой и Афинами, которые являются соседями и союзниками по НАТО, испортились отношения.